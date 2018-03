COMUNI: MOVIMENTO E SINDACI NO TAV DUE GIORNI ALL'AQUILA

TORINO. Il presidente della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, Sandro Plano, altri amministratori contrari alla Tav e una delegazione di attivisti del movimento di oppositori della nuova Torino-Lione saranno a L'Aquila, nel prossimo week-end.

«Abbiamo accolto l'invito del sindaco Massimo Cialente - spiega il movimento No Tav - si parlerà di legge di stabilità e ricchezza pubblica, di come le risorse vengono assegnate a territori, come la Valle di Susa, che respingono dei progetti imposti e vengono tagliate a territori, come quello aquilano, dove i progetti invece sono necessari e voluti dalla popolazione».

Il programma prevede, tra l'altro, un'assemblea-dibattito sabato alle 17,30 presso l'auditorium donato alla città da Renzo Piano. «Alla giornata - spiega il movimento No Tav - parteciperanno i sindaci della Val di Susa, dell'Aquila e dei dei comuni del cratere, senatori e parlamentari di entrambi i territori».