CHIETI, PARTITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SU VIA COLONNETTA.

LAVORI PUBBLICI. CHIETI. Operai indaffarati da ieri dall’incrocio posto in corrispondenza di via Bellini sino al marciapiede successivo all’incrocio con via Scaraviglia - via P. De Virgilis.

L’intervento di riqualificazione, programmato dall’Amministrazione Di Primio nell’annualità 2012, è stato finanziato per complessivi 460.000 euro con fondi comunitari FESR-PISU concessi dalla Regione Abruzzo.

Gli interventi prevedono il: rifacimento completo dei marciapiedi, realizzati in betonelle, su entrambi i lati, con percorso pedonale per ipovedenti ed abbattimento delle barriere architettoniche. E poi la realizzazione di nuova linea di pubblica illuminazione su lato attualmente sprovvisto, e realizzazione di impianto nuovo sulla linea esistente con nuovi corpi illuminanti tesi al risparmio energetico.

Infine la realizzazione di una nuova linea di distribuzione idrica in sostituzione dell’attuale vetusta condotta e la sostituzione e il potenziamento di tutti i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque piovane.

Alla fine di tutti i lavori verrà posizionato un nuovo manto d’asfalto e la relativa segnaletica orizzontale.



L’intervento sarà diretto dall’ingegner Pasquale Cosco ed ha le caratteristiche tecniche e funzionali riconducibili alle riqualificazioni già eseguite e completate dall’Amministrazione su via Bellini, via Caduti del Lavoro e via Amiterno, ricongiungendosi altresì alla precedente riqualificazione di via Vasto.



«I lavori hanno una tempistica contrattuale conteggiata in 365 giorni ma», hanno spiegato il sindaco Umberto Di primio e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Colantonio, «confidando nelle condizioni meteorologiche ottimali e nell’assenza di imprevisti, saranno portati a termini in tempi sicuramente più brevi. Nei prossimi mesi verranno cantierati altri lavori su altri tratti di marciapiede di via Colonnetta e su via B. Croce»