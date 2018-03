FURTI A RAFFICA IN VILLE E APPARTAMENTI MARSICA

AVEZZANO. Ondata di furti nelle abitazioni della Marsica, con molti colpi messi a segno nelle ultime ore approfittando del ponte di Ognissanti e del fatto che molta gente era assente per le festività. Furti sono stati registrati ad Avezzano (L'Aquila), in Valle Roveto ed a Tagliacozzo. Qui, è stato svaligiato un appartamento e sono stati portati via valori e gioielli per oltre 30mila euro. I ladri sono stati messi in fuga dagli inquilini al loro rientro. Furti registrati anche quest'anno a Sante Marie, in occasione della Sagra della Castagna. Approfittando del fatto che gran parte dei residenti era in piazza a festeggiare, i ladri hanno ripulito indisturbati un'abitazione