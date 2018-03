INCIDENTI STRADALI: MOTOCICLISTA MUORE SULLA TIBURTINA

PESCARA. Un motociclista è morto a Popoli (Pescara), sulla via Tiburtina, nei pressi dello svincolo per l'autostrada A25, dopo essere finito fuori strada. Nel tratto in questione, al km 187,450, in direzione nord, il traffico è rallentato. L'Anas comunica che potrebbe essere necessaria la chiusura provvisoria per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Il personale dell'Anas sta operando per ripristinare la circolazione.