UOMO TROVATO MORTO IN CASA A VASTO MARINA, DISPOSTA AUTOPSIA

VASTO. Trovato morto nella sua abitazione di Vasto Marina un 43enne del posto. La notizia si è appresa solo oggi ma la scoperta del corpo è stata fatta ieri dal fratello, preoccupato per il fatto di non essere riuscito a mettersi in contatto con lui. Sull'episodio c'è massimo riserbo da parte degli investigatori; si è appreso che la Procura della Repubblica di Vasto ha disposto per domani l'autopsia, ritenendo che l'esame esterno eseguito subito dopo il ritrovamento del corpo non abbia fornito elementi conclusivi a stabilire la causa della morte.

Il corpo è stato trovato in terra, nel bagno di casa. Alla testa una ferita che ha provocato la fuoriuscita di molto sangue. L'abitazione, che si trova sulla collina di Montevecchio, non era in disordine e la porta d'ingresso era chiusa dall'interno. Una delle ipotesi degli investigatori sarebbe che l'uomo abbia perso l'equilibrio sbattendo con violenza il capo. L'autopsia sarà eseguita domani mattina nell'obitorio dell'ospedale di Vasto dal direttore dell'ufficio di medicina legale dell'Asl unica di Chieti-Lanciano-Vasto.