MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CALVANO, CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 28

PINETO. Il Comune di Pineto comunica che, nei giorni che vanno da giovedì 7 a lunedì 11 novembre, la strada provinciale 28 che collega la cittadina adriatica ad Atri sarà chiusa al traffico per consentire la spinta del monolite presente sotto la strada in questione.

Più precisamente, la ditta incaricata dalla Provincia di Teramo inserirà il monolite al di sotto del livello stradale per aumentare la sezione di deflusso delle acque del torrente Calvano, assicurandone in questo modo la messa in sicurezza e scongiurando il rischio di eventuali alluvioni in caso di abbondanti piogge.

Il tratto interessato è quello che va dall’uscita dell’autostrada A14 al bar “Rifa’s”. Il traffico sarà deviato all’interno del quartiere di Borgo Santa Maria, che sorge proprio a ridosso della provinciale 28.

Il Comune, che ha chiesto alla Provincia di lavorare durante il fine settimana quando il traffico è meno intenso, raccomanda comunque ai mezzi pesanti che transitano lungo l’autostrada di preferire in quei giorni altre uscite a quella pinetese e, ai residenti di Borgo Santa Maria, di non parcheggiare le automobili lungo la via principale, onde evitare ulteriori disagi.