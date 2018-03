PESCARA, ANTICIPATO ORARIO CONFERIMENTO RIFIUTI

CRONACA. PESCARA. A partire da oggi i cittadini potranno anticipare di due ore il conferimento dei rifiuti a Pescara, iniziando a lasciare il pattume negli appositi cassonetti dalle 17, anziché dalle 19, e sempre sino alle 24. Il nuovo orario resterà in vigore sino al prossimo marzo, quando, con il ritorno all’ora legale, si ritarderà di nuovo anche il conferimento dell’immondizia. Il provvedimento riguarderà anche la plastica, carta, cartoni e vetro prodotti dalle famiglie che, dopo essere stati disassemblati, svuotati, puliti e schiacciati, potranno essere gettati dalle 17 alle 24, stessi orari per i quartieri in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta, rispettando però i giorni di ritiro già indicati dalla Attiva. Tale deroga riguarderà però solo le utenze domiciliari, dunque restano invariati gli orari per le attività di ristorazione, che dovranno continuare a conferire il proprio pattume dalle 23 alle 3 del mattino e restano ugualmente invariate le modalità di conferimento di carta, cartone e plastica dei negozi: i cartoni prodotti dalle attività commerciali, artigianali e dagli uffici, ossia carta, cartoni, giornali e riviste, con esclusione della carta cellophanata e oleata, dopo essere stati disassemblati, svuotati puliti, schiacciati e legati in piccole balle, dovranno essere riposti ordinatamente legati fuori dall’esercizio commerciale inderogabilmente dalle 19 alle 24 dei giorni feriali, escluso i festivi.