SAN SALVO. SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE PER PER LE RETTE DEGLI ASILI NIDO

SAN SALVO. Dal 1 al 30 novembre sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande ai voucher per le famiglie residenti a San Salvo nel cui nucleo sono presenti minori nell’età compresa tra 0 e 2 anni e che frequentano gli asili nido accreditati.

Un sostegno per le famiglie voluto dall’Amministrazione comunale per contribuire al pagamento della retta dei loro figli per il corrente anno scolastico.

Per ogni informazione e per scaricare le domande (scadranno il 30 novembre) da presentare su apposito modulo si può utilizzare il sito internet del Comune di San Salvo o ci si può rivolgere allo sportello del Sgeretariato Sociale, Servizio Informagiovani o presso il Servizio Politiche sociali.