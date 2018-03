RIDER’S CAFÉ, HALLOWEEN CON IL COMICO CACIOPPO

FESTE. MONTESILVANO. Ci sarà anche il comico Giovanni Cacioppo ad allietare la festa di Halloween giovedì sera al Rider’s Café di Montesilvano. Il noto cabarettista, ma anche attore e conduttore televisivo,

accompagnerà la lunga notte delle streghe, organizzata dalla Music Force di Chieti Scalo, con il divertente spettacolo “Una vita da bar” che racconta con grande ironia le vicende di quattro amici meridionali frequentatori assidui di locali pubblici. Ricchissima la carriera artistica del comico siciliano, vincitore nel 2009 del Delfino d’Oro alla carriera al Festival Nazionale Adriatica Cabaret, protagonista delle seguitissime trasmissioni televisive Zelig e Colorado Cafè e anche attore al fianco del trio amico Aldo, Giovanni e Giacomo nei film “Così e la vita” e “La leggenda di Al, John e Jack”. «Un evento – sottolinea Emanuele La Plebe, presidente della Music Force – che evidenzia come finalmente, dopo tanta attesa, Montesilvano ospita un personaggio artistico di caratura nazionale e questo grazie all’iniziativa della Music Force e alla

volontà degli imprenditori locali che continuano a credere e a investire in progetti di questo genere».



La serata del 31 ottobre inizierà alle 20.30 con cena o aperitivo solo su prenotazione, proseguirà con lo spettacolo di cabaret dalle 22.30 in poi e a seguire Halloween Disco Party.