INFORTUNI LAVORO: OPERAIO PERDE PIEDE IN CANTIERE A24

COLLEDARA. Un operaio ha perso un piede, la scorsa notte, intorno alle 23,30 mentre lavorava ad una fresa meccanica nel cantiere autostradale dell'A24. D.C. 44 anni, per cause in corso di accertamento, stava operando al km 131 dell'A24 in direzione Colledara (Teramo) quando e' accaduto il grave infortunio sul lavoro. Il piede gli e' stato totalmente amputato e l'uomo e' stato trasportato all'ospedale di Teramo dove si trova ricoverato in prognosi riservata.