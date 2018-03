ATER L’AQUILA: PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER STANARE I MOROSI

L’AQUILA. Protocollo d’intesa tra Regione e Guardia di Finanza per stanare i morosi “colpevoli” che, pur potendo, non ottemperano al pagamento dei canoni d’affitto delle abitazioni popolari. Giovedì alle ore 10.30 presso la sala Giunta di Palazzo Silone a l’Aquila, si terrà la conferenza stampa relativa alla firma del protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, Ater L’Aquila e Guardia Di Finanza per il coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale degli assegnatari degli alloggi di edilizia economica e popolare e/o di altri immobili di proprietà dell'Ater. Saranno presenti il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, l’Assessore Angelo Di Paolo e l’amministratore unico dell’Ater L’Aquila, Francesca Aloisi.