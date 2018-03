RAPINA CON PISTOLE IN SUPERMERCATO PESCARA

PESCARA. Due giovani armati di pistola e con il viso coperto da passamontagna hanno rapinato ieri sera a Pescara il supermercato Conad in via Rigopiano, poi sono fuggiti con il bottino, ancora da quantificare. I rapinatori sono entrati nell'attività commerciale all'ora di chiusura, quando c'erano i dipendenti e alcuni clienti. Uno di loro è rimasto sulla porta, l'altro ha minacciato una cassiera, costringendola a consegnare gli incassi. I due sono poi sono fuggiti su uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra Volante della Questura di Pescara. Ricerche in corso.