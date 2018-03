PESCARA. NUOVI LAVORI IN VIA DALLA CHIESA

CRONACA. PESCARA. Cinque mesi per completare la riqualificazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. I lavori sono partiti ieri. Il primo scavo riguarderà la rete fognaria: l’intervento è indispensabile a causa del cedimento dei marciapiedi di contorno degli edifici stessi, un abbassamento che ha mutato le quote delle condotte con la rottura delle stesse linee. L’impresa procederà quindi alla demolizione dei marciapiedi esistenti, alla posa in opera della nuova condotta delle acque nere, e a una seconda condotta per le acque bianche, rimuovendo le tubazioni vecchie e danneggiate, per poi costruire il nuovo marciapiede in asfalto. Poi l’impresa si sposterà in via Molines Sanfelice dove procederemo con la scarifica del manto stradale e il suo rifacimento. Ma il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo parco pubblico che verrà costruito nelle aree a cavallo tra via Molines Sanfelice e l’incrocio con Strada delle Fornaci con un impianto di irrigazione delle aree verdi.

L’intervento proseguirà poi con il rifacimento del manto stradale nella stessa via Carlo Alberto Dalla Chiesa e la manutenzione straordinaria dell’incrocio con strada delle Fornaci, con la scarifica del manto stradale e dei marciapiedi stessi, procedendo anche con le opere di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione degli scivoli. Infine nuovo parcheggio, che sarà compreso tra via Molines Sanfelice e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, parcheggio che sostituirà quello attualmente esistente che risulta mal organizzato e la sua demolizione permetterà anche di liberare lo spazio per il nuovo parco pubblico. La capienza del nuovo parcheggio sarà di 33 posti auto, compresi due stalli per diversamente abili.