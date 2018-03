FONDI EVENTI SPORTIVI, OGGI SCADONO I TERMINI PER LE RICHIESTE

CRONACA. PESCARA. Dovranno essere presentate entro oggi, mercoledì 30 ottobre le domande per la richiesta di contributi comunali a sostegno di manifestazioni sportive programmate per il 2014: le domande potranno essere presentate con la proposta analitica dell’evento che si intende realizzare, proposta che verrà poi esaminata dagli uffici per la verifica dei requisiti e della rilevanza degli stessi.

Le associazioni dovranno indicare la propria denominazione, il programma relativo alla manifestazione per la quale si chiede il contributo con l’indicazione della data e del luogo di svolgimento della stessa, l’atto costitutivo e lo Statuto dell’associazione stessa, l’attestato di affiliazione a vari organismi sportivi, il bilancio preventivo analitico dei costi e dei ricavi della manifestazione, indicando anche se sono stati richiesti contributi ad altri enti o sponsor e per quali entità. La spesa preventivata in bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, sarà ripartita privilegiando le iniziative sportive di grande rilevanza nazionale e internazionale, che contribuiranno a promuovere ed elevare l’immagine della città, nonché per manifestazioni sportive di grandissima importanza, che si svolgeranno, eventualmente, anche in altre città alle quali però parteciperanno sodalizi o atleti pescaresi. Le domande potranno essere presentate presso il Protocollo generale, o spedite per raccomandata con ricevuta di ritorno.