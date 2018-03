STAMINA, GIOVEDì VANNONI A PESCARA

SALUTE. PESCARA. Giovedì 31 ottobre 2013, alle ore 18 il Comitato Pro Stamina Abruzzo, organizza presso il Park Hotel Villa Immacolata di Pescara (Strada Comunale, 340 - San Silvestro colle), un convegno sul metodo Stamina, alla presenza dello stesso scopritore, Davide Vannoni. A seguire, una cena di beneficenza che ha come scopo quello di raccogliere fondi da destinare alla Stamina Foundation Onlus. «La serata», spiegano i promotori, «ha come obiettivo quello di far conoscere questa nuova metodica che sta dando risultati sorprendenti in termini di miglioramento in malattie gravissime per le quali al momento la scienza non ha alcun risultato (parliamo di patologie che portano inevitabilmente al peggioramento della salute, e quasi sempre alla morte). Inoltre, si vuol sensibilizzare riguardo al diritto alla salute negato, violando di fatto quanto sancito dalla Costituzione. I malati chiedono di poter accedere alla terapia a base di cellule staminali del protocollo “Stamina”, secondo quanto decretato dalla legge Turco- Fazio del 5/12/2006.