ARMATI DI PISTOLA RAPINANO DISTRIBUTORE BENZINA DI MOSCUFO

MOSCUFO. Una rapina e' stata messa a segno ieri, alle 20.30 circa, ai danni di un distributore di carburante, a Moscufo (Pescara), sulla provinciale. Hanno agito in due, a bordo di uno scooter poi risultato rubato in provincia di Chieti due giorni prima. Indossavano il casco e hanno minacciato il dipendente dell'impianto con una pistola, limitandosi a dire "Dacci i soldi". Avevano un accento locale. Una volta ottenuto il denaro, pari a 600 euro, sono fuggiti in direzione di Cappelle. La stessa struttura ha subito due rapine, l'anno scorso, nel giro di un mese. Non dispone di telecamere ed e' stata la vittima a fornire ai carabinieri la targa del mezzo usato dai rapinatori. Indagano i militari della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli.