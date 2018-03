GIOVEDÌ 31 CASEMATTE FESTEGGIA 4 ANNI CON DIBATTITO, CENA E CONCERTI

TERREMOTO. L’AQUILA. Giovedì 31 ottobre CaseMatte festeggerà quattro anni di occupazione. Era il 2009 quando il comitato 3e32 decise di riappropriarsi e ‘liberare’ parte del complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. «Nell'arco degli anni», ricordano oggi i promotori, «sono state innumerevoli le iniziative che abbiamo svolto: dibattiti sulla ricostruzione, spettacoli teatrali, concerti live, eventi politici e culturali, e un servizio di internet point gratuito utilizzato quotidianamente anche dalle fasce più disagiate della nostra comunità, che non possono permetterselo. Per tutte queste ragioni invitiamo tutta la comunità a festeggiare, con la determinazione e l'allegria che da sempre ci contraddistingue, il nostro quarto compleanno. Dalle ore 18 ci sarà un dibattito sul "diritto alla città": la ricostruzione sociale e culturale si fa anche e soprattutto all'interno di spazi sociali vissuti dai giovani e dagli studenti. Alle ore 21, dopo la cena "horror", il Duka presenterà il nuovo libro "Il tacco del Duka - Radiocronache dai bassifondi", mentre dalle 22.30 inizierà l'Halloween night live di CaseMatte: sul palco si alterneranno Link Pretara (Garage Surf), Dirty Danzing (Horror Punk) e The Wild Weekend (punk'n'roll). Brindiamo insieme a CaseMatte, brindiamo insieme alla riappropriazione degli spazi».