FORZA NUOVA, RATIFICATE NOMINE COORDINATORI CITTADINI

POLITICA. ABRUZZO. Il coordinamento regionale abruzzese del movimento Forza Nuova, a seguito assemblea provinciale, ratifica la nomina del coordinatore per la città di Teramo, Daniele Catini, e del responsabile per la Val Vibrata, Guido Di Giamberardino. Il coordinatore provinciale di Teramo, Michele Fiorita, ed il coordinatore regionale del movimento, Marco Forconi, augurano ai due neo-dirigenti un buon lavoro, sacrifici e successo per il bene del popolo italiano.