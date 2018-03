RFI, LINEA ANCONA – PESCARA: UN NUOVO SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO A MARTINSICURO

VIABILITA’. MARTINSICURO. Taglio del nastro per il nuovo sottopassaggio di Via Colombo, nel centro di Martinsicuro. L’opera, già usufruibile, completa l’intervento di eliminazione e sostituzione del passaggio a livello al Km 296,495 della linea Adriatica Bologna - Lecce, eliminato già lo scorso anno. Il sottopassaggio di Via Colombo - adibito sia al traffico pedonale sia a quello stradale – è una grande scatola di cemento armato. Lungo circa 22 metri, è dotato di due corsie stradali – una per ogni senso di marcia – e di due marciapiedi, uno dei quali dedicato anche al transito delle persone a ridotta mobilità. Il sottovia è stato realizzato fuori dalla sede ferroviaria e successivamente spinto sotto i binari. Questa tecnica costruttiva – unita al fatto di aver lavorato prevalentemente di notte - ha permesso di ridurre al minimo le interferenze con la regolare circolazione ferroviaria, che durante la realizzazione non è stata mai sospesa.

Rispettati i tempi costruttivi – previsti in 17 mesi – così come i costi, che ammontano a circa 3,6 milioni di euro: 2,9 a carico di Rete Ferroviaria Italiana e 700 mila euro a carico del Comune di Martinsicuro.