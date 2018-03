PESCARA, EDILIZIA POPOLARE IN VIA CADUTI PER SERVIZIO

CRONACA. PESCARA. L’Ufficio comunale Politica della Casa si sdoppia e apre un distaccamento in via Caduti per Servizio: ogni venerdì, dalle 10 alle 12, un dipendente del Servizio Edilizia residenziale pubblica, sarà fisicamente presente all’interno dei locali comunali assegnati all’Associazione Insieme per Fontanelle e all’Associazione Codici per incontrare personalmente i cittadini, registrare eventuali problematiche o necessità del quartiere e dare risposte concrete e in tempo reale, oltre che informazioni circa i servizi gestiti. Lo ha deciso la maggioranza di governo al fine di avvicinare ulteriormente l’Ente Comune ai cittadini e garantire una finestra sempre aperta sui problemi di un quartiere particolarmente ‘caldo’ direttamente sul posto, evitando dunque ai residenti lunghi e difficili spostamenti sino al centro per affrontare le problematiche più disparate.