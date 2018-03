VIOLENZA SULLE DONNE, IL CAMPER DELLA POLIZIA NEL COMUNI DELL’AQUILANO

CRONACA. L’AQUILA. Ad un mese dalla partenza del camper antiviolenza nel territorio aquilano, si raccolgono i primi risultati positivi. Nelle prime 10 tappe del percorso, attraverso tutti "Progetti casa" ed una parte dei comuni dell'aquilano, è stata svolta una capillare attività di informazione sul tema della violenza di genere, con la distribuzione di volantini informativi e la proiezione di video all’interno del camper attrezzato come aula didattica multimediale itinerante. In due tappe il camper si è affiancato anche al progetto "L'aquila, città per le donne", un laboratorio di per una città non solo smart, ma sicura e che rimuova ogni criticità al diritto delle e di vivere pienamente la città. Mediamente sono stati effettuati 100-150 contatti al giorno e raccolte molte storie, anche appartenenti al vissuto delle donne: di esse alcune, ancora in atto, hanno trovato ascolto ed accoglienza nel camper ed al suo interno sono state anche formalizzate sotto forma di denunce e querele.