PROVINCIA DI CHIETI. UFFICIO UNICO PER CONTROLLO COSTI FISSI

CHIETI. Istituzione di un ufficio unico per il controllo dei costi fissi dell’Ente per centrare in pieno gli obiettivi prefissati nel piano di rientro finanziario della Provincia di Chieti. E’ quanto ha annunciato ieri il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, nel corso di una partecipata riunione con tutti i dipendenti provinciali, tenutasi presso la Sala del Consiglio provinciale, per illustrare compiutamente il piano di razionalizzazione degli uffici, reso pubblico nei giorni scorsi.



I costi fissi, tra cui energia elettrica, riscaldamento e telefonia, sono uno dei principali fattori di spesa negli edifici pubblici, sia nelle sedi centrali e distaccate della Provincia che nelle sedi delle scuole superiori e, secondo il Presidente Di Giuseppantonio, «vanno ridotti drasticamente in primis perché questo Ente non può permettersi bollette esose in un momento in cui i fondi non ci sono e siamo in piena fase di riequilibrio finanziario, e poi perché abbiamo il dovere di gestire oculatamente la cosa pubblica nel rispetto dei cittadini».