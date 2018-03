CHIETI, CONSIGLIO SALTA. GRILLINI: «GRAVE SITUAZIONE DI STALLO»

POLITICA. CHIETI. Ancora una volta la maggioranza al Comune di Chieti non ha assicurato il numero legale per lo svolgimento del Consiglio comunale. « La pratica del rinvio dei problemi tanto cara all'attuale maggioranza politica del Comune di Chieti non fa altro che aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti dei politici», commenta il Meetup Teate 5 Stelle di Chieti. «I cittadini, infatti, vedono spesso nelle istituzioni e nella burocrazia un nemico per la risoluzione dei loro problemi. Il Meetup amici di Beppe Grillo Teate 5 Stelle vuole denunciare questa situazione di grave “stallo politico” nel Consiglio comunale di Chieti ormai privo di una maggioranza».