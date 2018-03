“NEMICA BANCA”, CONSULENZA IN PIAZZA PER CASA POUND

CHIETI. ‘Esordio’ a Chieti per CasaPound Italia, che sabato prossimo, 26 ottobre, sarà per la prima volta in piazza nella città abruzzese per promuovere con un volantinaggio l’iniziativa “Nemica Banca”, un servizio gratuito di verifica della legittimità dei tassi di interesse di mutui e prestiti bancari già attivo nella provincia di Pescara e ora in procinto di estendersi all’intera regione Abruzzo e al vicino Molise.