FRANCAVILLA AL MARE SABATO SU RAIDUE

FRANCAVILLA AL MARE. Sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre 2013, la città di Francavilla al Mare sarà su RaiDue, ospite del programma Mezzogiorno in Famiglia, la trasmissione condotta da Amadeus, Laura Barriales e Sergio Friscia, in onda a partire dalle ore 11:30, che vede protagonisti i Comuni italiani. La nostra città – in collegamento da Piazza San Domenico -, tra giochi, storia, cultura, tradizioni e tipicità locali, si contenderà il titolo di campione, e quindi la possibilità di partecipare anche la prossima settimana, sfidando il Comune di Sciacca, in provincia di Agrigento, campione in carica.