PESCARA, CAMBIA IL SENSO DI MARCIA IN VIA BARBELLA

PESCARA. Cambiano i sensi di marcia in via Costantino Barbella, un asse viario che collega via D’Avalos con il lungomare Cristoforo Colombo, dunque una perpendicolare al mare.

In sostanza le modifiche prevedono l’istituzione del doppio senso di marcia nel primo tratto di via Barbella, compreso tra via D’Avalos e il parcheggio comunale situato in adiacenza alla recinzione del parco D’Avalos antistante i preesistenti edifici di civile abitazione; senso unico di marcia, in direzione monti-mare, invece, nel secondo tratto di via Barbella, a partire dall’incrocio con il piazzale sino all’innesto con l’ingresso dell’area di parcheggio lato sud, di fronte al lungomare, accanto al Teatro d’Annunzio; infine istituzione del doppio senso di marcia sul terzo e ultimo tratto di via Barbella, per consentire l’ingresso e l’uscita dal parcheggio del lungomare Cristoforo Colombo. Ovviamente sull’intero asse resta confermata la ‘Zona 30’, ovvero il limite di velocità dei 30 chilometri orari. «I provvedimenti entreranno in vigore non appena sarà completata la realizzazione della relativa segnaletica», annuncia l’assessore alla Viabilità, Berardino Fiorilli.