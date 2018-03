SOMI IMPIANTI: CONCESSA LA PROROGA DELLA CIG IN DEROGA PER 70 LAVORATORI

LAVORO. SAN VALENTINO. I 70 dipendenti della Somi Impianti srl di San Valentino possono tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina, il C.I.C.A.S. - Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore – ha autorizzato all’unanimità la richiesta di concessione della cassa integrazione in deroga presentata dall’azienda e illustrata direttamente dall’assessore provinciale al lavoro Antonio Martorella nel corso dell’incontro. La proroga della CIG in deroga, scatterà a partire dal 20 ottobre e fino al 31 dicembre. La richiesta è stata motivata dalla volontà di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e la continuità aziendale, prevista, altresì, dalla procedura concorsuale e dalla relazione tecnica dell’azienda. Così, prolungando tale ammortizzatore, si riuscirà a sospendere le procedure di mobilità attivate nella speranza di riavviare l’attività aziendale con l’arrivo di nuove commesse.