TERREMOTO: 11.927 ANCORA NEL PROGETTO CASE

CRONACA. L’AQUILA. l'ufficio Assistenza alla popolazione del Comune dell'Aquila ha elaborato i dati aggiornati al 22 ottobre sui beneficiari delle varie forme di sostegno in seguito al terremoto del 6 aprile 2009. Gli alloggi disponibili sono 8, tutti nel progetto Case di Cese di Preturo e rientrati ieri nella disponibilita' del Comune in seguito agli interventi di sistemazione. Sono 56, invece, quelli in manutenzione. Le persone che vivono nel Progetto Case ammontano a 11.927, mentre sono 2.489 quelle che dimorano nei Map e 455 negli appartamenti del Fondo immobiliare. In 363 vivono in case in affitto concordato e 5.494 persone percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. I dati complessivi sull'andamento della popolazione assistita sono pubblicati nella pagina "Popolazione assistita" della sezione "Statistiche su assistenza e ricostruzione" dell'area "Il Sisma" del sito internet del Comune dell'Aquila.

