SALUTE: SCHIZOFRENIA, ESPERTI A CONFRONTO A L'AQUILA

SALUTE. L’AQUILA. Come conciliare la complessita' della gestione del paziente schizofrenico e con disturbo bipolare con l'esigenza di applicare correttamente le linee-guida alle specifiche esigenze del singolo malato? Il Dipartimento di salute mentale della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, diretto Vittorio Sconci, mette a confronto specialisti di alto profilo - provenienti tra l'altro da Milano, Verona a Roma - per mettere a punto una sorta di 'qualificato manuale d'istruzione' che serva alla coerente attuazione delle linee guida e, soprattutto, all'adozione di metodiche condivise tra i medici. E' questo l'obiettivo, al di la' dell'intento didattico, del corso di formazione, in programma all'Aquila alla 'Dimora del baco' (localita' Centi Colella), il 25 (ore 14-19.30) e 26 ottobre prossimo (9.00-14.00), dal titolo : "Linee guida per il trattamento della schizofrenia e del disturbo bipolare: dal dire al fare"

