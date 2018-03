L’AQUILA. TRAPIANTI DI CORNEA NESSUNA LISTA DI ATTESA

L’AQUILA, 22 OTTOBRE - Liste di attesa azzerate per i trapianti di cornea all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Grazie all’impulso al “procurement”, cioè l’approvvigionamento di tessuti oculari, e alla crescita delle donazioni, nel 2013 è infatti arrivato il pareggio tra le richieste e l’utilizzo delle cornee fornite dalla Banca degli Occhi del capoluogo, diretta dal dottor Germano Genitti.

La struttura è da oltre 10 anni il centro di riferimento regionale per le donazioni e trapianti di cornea e per le membrane amniotiche, non solo per l’Abruzzo ma anche per il Molise; riconosciuta e certificata dal Centro nazionale trapianti, è anche uno dei pochi reparti dell’ospedale aquilano a possedere la certificazione di qualità ISO 9001:2008.

Dopo la pausa forzata imposta dal terremoto del 6 aprile 2009, la Banca è riuscita a ripartire grazie all’impegno del Coordinamento regionale trapianti, diretto dal professor Antonio Famulari, e dei Coordinamenti locali con i quali sono state intraprese numerose iniziative per contrastare la flessione del numero di donazioni registrata soprattutto dal post-sisma. Attivati inoltre dal direttore del dipartimento chirurgico, il dottor Giovanni De Blasis, progetti-obiettivo nei presìdi ospedalieri di Avezzano e Sulmona, esportando il modello aquilano di reperibilità del gruppo infermieristico che si occupa del procurement.