GIOVEDÌ INTERVENTO ACA E SOSPENSIONE IDRICA IN VIA DE CECCO A PESCARA

PESCARA. Giovedì 24 ottobre, l’Aca sarà costretta a interrompere il normale flusso idrico nella zona sud-est di Pescara, nell’area compresa tra viale Luisa d’Annunzio, via D’Avalos, viale Pepe, viale Marconi, via Andrea Doria fino al mare, a partire dalle ore 20 fino alle ore 24 circa. Il provvedimento consentirà l’esecuzione dei lavori di collegamento della nuova rete idrica in via De Cecco.

Lievi cali di pressione potrebbero registrarsi solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio. Del provvedimento sono stati informati, tramite fax, anche il Comune di Pescara e la Polizia Municipale. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati avvisati anche i residenti delle zone interessate dai lavori tramite locandine affisse in tutti i quartieri.