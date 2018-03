RASTRELLIERE BICI, COMUNE CERCA SPONSOR

IL BANDO. PESCARA. Scade oggi il secondo bando indetto dall’amministrazione comunale di Pescara alla ricerca di sponsor per l’acquisto di nuove rastrelliere per biciclette da posizionare su tutto il territorio. Per partecipare al bando lo sponsor potrà scegliere quanti pezzi acquistare, versando la quota al Comune, circa 156 euro per ogni rastrelliera, e inviare i propri loghi distintivi che saranno posizionati ai due lati delle strutture, ciascuna delle quali adibita a ospitare quattro bici, e potrà anche indicare la zona in cui installare l’attrezzatura. L’obiettivo dell’amministrazione è incrementare i servizi destinati agli utilizzatori delle due ruote per incrementare, di conseguenza, anche il numero dei ciclisti, affinchè le bici inizino a diventare un mezzo di trasporto realmente alternativo rispetto all’auto privata. Attualmente a Pescara ci sono 217 rastrelliere, di cui 17 appena acquistate dall’amministrazione.