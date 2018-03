DAVIDE ROSCI, PRC ABRUZZO INCONTRA DIRETTORE CARCERE TERAMO

CRONACA. PESCARA. Ieri mattina una delegazione di Rifondazione Comunista (con il consigliere regionale Maurizio Acerbo e il consigliere comunale Sandro Santacroce, l'ex-assessore regionale Totò Iacovoni e l'avvocato Filippo Torretta) si è recata nel carcere di Teramo per avere un incontro con il direttore sul caso di Davide Rosci. Nel corso del colloquio sono stati chiesti chiarimenti relativamente ai motivi del trasferimento di Davide nel carcere di Viterbo. «Speriamo che l'incontro sia servito a un chiarimento che contribuisca nelle prossime settimane a una positiva soluzione del caso. Auspichiamo che i parlamentari abruzzesi esercitino la dovuta opera di sensibilizzazione nei confronti del Dipartimento e del Ministero.

Continueremo a batterci per ottenere il riavvicinamento del nostro compagno e invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione indetta dal "comitato amici e familiari" di Davide per il prossimo sabato 26 ottobre a Teramo alle ore 17. Raduno in largo Madonna delle Grazie».