PAIL SERRAMENTI, MOBILITAZIONE PER SCONGIURARE 50 LICENZIAMENTI

CHIETI. LAVORO. Assemblea generale all'azienda Pail Serramenti, nel cuore della Val di Sangro. I sindacati Filca Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Chieti, guidati dai segretari provinciali, Gianfranco Reale e Lamberto Vespasiano hanno riunito lavoratori e vertici aziendali. Obiettivo dell'incontro scongiurare il rischio esubero di 50 dipendenti temuto dall'azienda di Atessa.

«Il nostro obiettivo – hanno dichiarato Gianfranco Reale e Lamberto Vespasiano rispettivamente segretari generali di Filca-Cisl e Fillea-Cgil – di scongiurare i 50 licenziamenti è stato raggiunto. Ci rendiamo conto delle difficoltà economiche del momento e degli evidenti cali nel fatturato, tuttavia la soluzione non può e non deve mettere a repentaglio 50 famiglie. Per questo motivo, abbiamo proposto – proseguono Reale e Vespasiano – di trasformare questi licenziamenti in contratti di solidarietà. I salari temporaneamente più bassi potrebbero restituire una boccata d'ossigeno per l'azienda, ma allo stesso tempo rappresenterebbero una soluzione meno drammatica per i lavoratori e le famiglie. Solo in questo modo è possibile tenere accesa la speranza di riavviare l'attività aziendale conservando il reddito da parte dei lavoratori».