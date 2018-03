TERAMO, SABATO INAUGURAZIONE FARMACIA COMUNALE

CRONACA. TERAMO. Sabato prossimo sarà inaugurata la nuova Farmacia Comunale, denominata “Farmacia degli ulivi “ed ubicata nel quartiere di Colleatterrato, in via don Lorenzo Milani.

La realizzazione della nuova Farmacia risponde ad un preciso impegno elettorale assunto dal Sindaco Brucchi e giunge al termine di un complesso iter politico ed amministrativo..

La Farmacia è gestita da una società mista pubblico/privato, il cui 51% delle quote è di proprietà del Comune di Teramo e il 49% della dott.ssa Francesca Gadaleta. A questa presto si aggiungeranno altre tre farmacie, in questo caso private, così come deciso dalla Regione Abruzzo, che ha emanato apposito bando. Esse saranno aperte a Villa Vomano, Colleparco e a San Nicolò, nella zona est.

«Teniamo fede ad un impegno assunto in campagna elettorale», spiega il sindaco Maurizio Brucchi, «ediamo risposta alle attese di un quartiere particolarmente importante. Da considerare, continua il Sindaco, anche il fatto che la farmacia costituisce una voce di entrata per le casse comunali».