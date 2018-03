INCIDENTI STRADALI: AUTO FUORI STRADA NEL CHIETINO, UN MORTO

CHIETI. Incidente stradale mortale a Poggiofiorito, in provincia di Chieti. La vittima è un marocchino di 28 anni, Abdel Ghani Bennelamsila. Al momento dell'incidente era a bordo di una Fiat 600 che per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Ortona è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Nessun altro autoveicolo è rimasto coinvolto nell'incidente che potrebbe essersi verificato nella notte anche se l'allarme è stato dato intorno alle 7.30. Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Lucia Campo ha disposto l'autopsia. Il giovane marocchino abitava a Canosa Sannita ed aveva un regolare permesso di soggiorno.