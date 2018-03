VIABILITA': APPALTO ANAS DA 1,8 MLN PER LAVORI SS 652 IN ABRUZZO

ABRUZZO. L'Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l'esito della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento della viabilita' presso lo svincolo di Roccascalegna, sulla strada statale 652 "Fondovalle di Sangro", in provincia di Chieti. L'intervento e' finalizzato al miglioramento planimetrico dello svincolo, con aumento delle corsie di accelerazione e decelerazione per agevolare l'interscambio dei flussi di traffico sulle rampe di accesso e di uscita dalla strada statale. L'appalto prevede un investimento complessivo di 1 milione e 800 mila euro ed e' stato assegnato all'Associazione temporanea di imprese Romei Srl - Tazzioli e Magnani Srl, con sede a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). Il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori e' di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.