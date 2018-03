RADIO CAPITAL A L’AQUILA IL 22 OTTOBRE

La senatrice Stefania Pezzopane insieme al Sindaco Massimo Cialente saranno tra gli ospiti di Radio Capital, nella trasmissione in diretta dall’Aquila martedì 22 ottobre. Il direttore della radio, Vittorio Zucconi, trasmetterà il suo programma quotidiano, il Tg Zero, insieme a Edoardo Buffoni, dall'Auditorium del Parco, dalle 19 alle 20. Sarà l'occasione per incontrare gli aquilani e dare voce agli ascoltatori e a tutti i cittadini che vorranno partecipare. La tappa dell'Aquila, la seconda del tour autunnale del Tg Zero (dopo Torino e prima di Bari), è stata voluta da Zucconi, per trasmettere direttamente da una città che vive enormi problemi, ma anche ricca di coraggio e voglia di fare. Si parlerà di attualità, di politica nazionale, ma soprattutto di ciò che succede a L'Aquila. Radio Capital è in prima fila affinché i riflettori (in questo caso... i microfoni), siano sempre accesi su L'Aquila e sull'Abruzzo colpito dal sisma del 2009. Il luogo scelto per la diretta radiofonica, grazie alla collaborazione con il Comune, è l’Auditorium del Parco progettato da Renzo Piano, simbolo di una ricostruzione anche culturale della città. Una ricostruzione nei fatti ancora incompleta. Dunque, appuntamento a martedì. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Il consiglio è di arrivare prima, già dalle 17.30/18, per avere un posto e poter dialogare insieme, anche prima che inizi la diretta radiofonica nazionale.