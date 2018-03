INCIDENTI: OTTANTENNE SI SCHIANTA CONTRO FURGONE, E' GRAVE

PESCARA. Una donna di 80 anni di Spoltore e' rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Pescarina, a Spoltore. Dopo lo schianto con un furgone che trasportava legna e' stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, a Pescara, dove e' ricoverata in prognosi riservata. In base ad una prima ricostruzione della polizia municipale del posto, diretta da Panfilo D'Orazio, la donna era alla guida di una Clio che ha prima colpito leggermente una Ford Fiesta che si spostava in senso contrario di marcia, poi si e' spostata a destra e ha urtato un marciapiede e quindi e' tornata sul lato opposto della strada e ha avuto un impatto frontale con un furgone, che seguiva la Fiesta. La Clio si e' incuneata sotto il furgone. Per estrarre l'anziana dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Da accertare le cause dello scontro.