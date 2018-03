ELEZIONI, MIA CASA D’ABRUZZO PRESENTA LISTA CIVICA

POLITICA. ABRUZZO. Si è svolta a Roseto degli Abruzzi, presso il Salone della Villa Comunale, l'Assemblea dei Comitati Città per Vivere e Mia Casa d'Abruzzo per la presentazione di una “Lista Civica” alle prossime elezioni regionali, al termine della quale i numerosi delegati hanno deciso di avviare le procedure per la formazione delle 4 liste provinciali a sostegno del candidato presidente della Regione Pio Rapagnà, mentre la raccolta delle firme verrà attuata subito dopo che il presidente uscente Gianni Chiodi avrà stabilito la data definitiva delle elezioni. Nel corso dei prossimi giorni si terranno iniziative in giro per l’Abruzzo per illustrare il programma della Lista, con particolare riferimento al diritto alla Casa e al Lavoro, alla riduzione del costo dei servizi pubblici, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dei trasporti pubblici locali, dell'Acqua, dei Ticket sui servizi sanitari e assistenziali, sulle cure e sulle medicine.