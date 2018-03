DANNEGGIANO PASSEGGIATA DI SIMONE, DEFERITI 4 GIOVANI

CRONACA. PENNE. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile venerdì sera hanno deferito in stato di libertà

all’Autorità Giudiziaria minorile quattro giovani minorenni di Penne per danneggiamento

aggravato sulla “Passeggiata Alessio Di Simone”, nota località di incontro per i giovani del centro vestino.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione di due cittadini che hanno notato i giovani in stato di agitazione mentre danneggiavano l’intera rete di recinzione di una parte del percorso pedonale che cinge le mura storiche della città, già in passato oggetto di atti vandalici. I Carabinieri hanno così potuto sorprendere ed identificare i minorenni, tutti 14enni del luogo, accompagnandoli, insieme ai genitori subito avvertiti

dell’accaduto, in caserma.