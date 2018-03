PESCARA GAS: SPORTELLO APERTO SOLO 1 GIORNO A SETTIMANA. ACERBO PROTESTA

CRONACA. PESCARA. Il consigliere comunale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha presentato una interrogazione al sindaco di Pescara per segnalare che lo sportello per il pubblico di “Pescara Distribuzione Gas”, gestore del servizio gas del Comune di Pescara, apre un sola mattina alla settimana ovvero tutti i mercoledì dalle 8,30 fino alle 12,30, cioè un solo giorno e per sole 4 ore alla settimana altrimenti i cittadini e le imprese devono rivolgersi agli uffici tecnici e amministrativi a Chieti- Scalo.



«Chiedo al sindaco Luigi Albore Mascia se non ritenga doveroso richiedere a Pescara Distribuzione Gas srl di ampliare orari e giornate di apertura dello sportello a Pescara e quali iniziative intenda adottare in tal senso».