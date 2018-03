INCIDENTI LAVORO: OPERAIO SI FERISCE ALLA MERKER DI TOCCO

Trasferito all'ospedale di Chieti per un taglio al braccio

PESCARA. Un operaio di 51 anni, residente a Lettomanoppello è rimasto ferito in modo non grave ieri pomeriggio all'interno dell'azienda Merker di Tocco da Casauria. Per cause in corso di accertamento l'uomo è scivolato e cadendo a terra è andato a sbattere con il braccio su una sporgenza, riportando un taglio. Subito soccorso dai colleghi, l'operaio è stato trasferito all'ospedale clinicizzato di Chieti per le cure. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della locale Stazione, coordinati dal capitano della Compagnia di Popoli (Pescara), Antonio Di Cristofaro.