SMART CITY ACCORDO TRA COMUNI L’AQUILA E MILANO

L'AQUILA. Condividere esperienze e progetti e individuare azioni comuni che portino al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso l’utilizzo della tecnologia e nel rispetto di uno sviluppo sostenibile, favorendo la trasformazione degli enti locali in realtà sempre più “smart. Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’accordo di collaborazione “Smart City Agreement – Milano L’Aquila”, sottoscritto dall’Assessore alla Smart City del Comune dell’Aquila Alfredo Moroni e dall’assessore alle Politiche per il lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Milano Cristina Tajani. La firma è avvenuta in occasione della partecipazione dei due Comuni alla manifestazione “Smart City Exhibition 2013”, che si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna.