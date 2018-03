NON SI FERMANO ALL'ALT, INVESTITO AGENTE AD AVEZZANO

AVEZZANO. Non si fermano all'alt della polizia e scappano dopo aver investito un agente. Il fatto è accaduto all'alba ad Avezzano a ridosso del bivio di via Napoli all'incrocio con la superstrada Avezzano-Sora. Gli agenti hanno fermato due persone che erano a bordo di un'Audi A7, precedentemente rubata. Invece di fermarsi, hanno inserito la retromarcia investendo un agente che è rimasto ferito in maniera non grave. Poi si sono dati alla fuga sulla Superstrada abbandonando la vettura poco dopo e facendo perdere le tracce.