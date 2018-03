FABRIZIO BARCA A PESCARA OSPITE DEL CIRCOLO PD DI PORTANUOVA

PESCARA. Fabrizio Barca, Sabato 19 ottobre alle ore 17.30, farà tappa anche a Pescara al Circolo di Portanuova con sede in Via F. Filomusi Guelfi, 79.

Promuovere un confronto sui contenuti, sui fini e sulla forma del partito di sinistra che concorra a compiere un salto radicale nella qualità dell’azione di governo, necessaria al paese per riprendere una rotta di giustizia e sviluppo. Non un seminario, non una conferenza ma un dibattito aperto con iscritti ed elettori del Centrosinistra su “Un partito nuovo per un buon governo”. E’ questo il significato delle iniziative che Fabrizio Barca, già Ministro alla Coesione Territoriale, farà a Pescara e che sta facendo in giro per l’Italia per conoscere la base ed approfondire con essa il percorso del Partito Democratico, convinto che solo con la politica sarà possibile uscire dalla crisi.



L’incontro, che sarà aperto dal Coordinatore Carlo Gaspari, sarà l’occasione per riflettere anche sulle primarie dell’8 dicembre e sui congressi locali che nel prossimo fine settimana vedranno il Partito impegnato nella rielezione dei Coordinatori di Circolo e del Segretario Provinciale a cui è candidato Gianluca Fusilli, esponente del Circolo stesso.