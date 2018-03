SVALIGIANO NEGOZIO E FERISCONO POLIZIOTTO. ARRESTATI

MONTESILVANO. Svaligiano un negozio e, all'arrivo della Polizia, si scagliano contro gli agenti, ferendone lievemente uno, ma alla fine vengono fermati e arrestati. In manette, per furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale, sono finiti due marocchini - R.T., 36enne senza fissa dimora, e S.K. (27), residente a Montesilvano - che ieri sera hanno rubato dei capi d'abbigliamento in un negozio della città adriatica. I due si sono impossessati della merce dopo aver infranto la vetrina dell'attività commerciale. All'arrivo degli uomini della squadra Volante della Questura di Pescara, i marocchini hanno tentato di fuggire, ma sono stati fermati. A quel punto uno dei due ha opposto resistenza, colpendo con calci e pugni un agente, che ha riportato lesioni a un braccio guaribili in pochi giorni. La refurtiva è stata recuperata.