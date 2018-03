INCIDENTI STRADALI: IMPATTO FRA AUTO E CAMION IN A14, FERITI

Probabile tamponamento laterale. Code tra Pineto e Roseto

TAMPONAMENTO, RALLENTAMENTI, VIABILITà, FERITI, AUTOSTRADA

CITTÀ S.ANGELO. Code e rallentamenti sull'A/14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, in direzione Nord, per un incidente al km.346 che ha coinvolto un'auto e un furgone adibito a trasporto di materiale in legno. Lievemente feriti i conducenti, soccorsi da 118 e Croce Rossa di Silvi. Si tratterebbe di un tamponamento laterale avvenuto in prossimità della corsia d'emergenza. Sul posto la polizia autostradale. In corso la rimozione dei mezzi, la viabilità sarà presto ripristinata.

