LOTTO: ABRUZZESE PUNTA 8 EURO E SI PORTA A CASA 307 MILA EURO

CELANO. Il gioco del Lotto premia l'Abruzzo. A Celano, infatti, sono stati vinti 307.025 euro con 8 euro. E' la vincita piu' alta d'Italia nell'ultimo concorso, quello di ieri. Il fortunato giocatore ha scelto di giocare sulla ruota "Tutte" 5 euro sull'ambo, 2 euro sul terno; 0,50 euro sulla quaterna e 0,50 euro sulla cinquina centrando 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina. I numeri giocati sono stati 2, 11, 16, 17, 81. La vincita si e' verificata nella ricevitoria della signora Maria Pia Bonaldi, in via F. Carusi. Il gioco del Lotto ha premiato non solo Abruzzo, Piemonte, Lazio e Lombardia ma tutta l'Italia: con l'estrazione di martedi' sono stati infatti distribuite vincite per oltre 8 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.