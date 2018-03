MEDICO ARRESTATO PER AVER INVESTITO DONNA A PESCARA TORNA IN LIBERTA’

PESCARA. E' tornato in liberta' Luigi Chiarieri, il medico di 51 anni accusato di aver investito e ucciso Caterina Micucci, 62 anni, mentre attraversava la strada in via del Circuito, a Pescara. L'episodio e' avvenuto il 28 settembre scorso. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Pescara Maria Carlo Sacco che ha accolto l'istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dall'avvocato Giuliano Milia, difensore di Chiarieri.